Трамп поздравил Болсонару со вступлением в должность президента Бразилии

Президент США Дональд Трамп поздравил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару со вступлением в должность и заверил в поддержке со стороны Соединенных Штатов, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю президента Болсонару, который только что произнес великолепную инаугурационную речь. США с вами!" - написал Трамп во вторник в своем Twitter.

28 октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. По его итогам победу одержал Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. 1 января политик вступил в должность главы государства. Его мандат рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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