Помпео: США привержены сотрудничеству с Израилем, несмотря на вывод своих войск из Сирии

Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Израилем в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, несмотря на решение американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии.

Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в столице Бразилии, куда они прибыли для участия в церемонии инаугурации президента южноамериканской страны Жаира Болсонару.

"Решение, которое президент [Дональд Трамп] принял по Сирии, никаким образом не меняет ничего из того, над чем нынешняя администрация работает совместно с Израилем. Кампания по борьбе с ИГ продолжается, наши усилия по противостоянию агрессии Ирана продолжаются, и наша приверженность стабильности на Ближнем Востоке и защите Израиля сохраняется в том же виде, в каком она существовала до того, как решение было принято", - цитирует Помпео пресс-служба Госдепартамента.

"Мы осознаем угрозу, которую представляет нарушение суверенитета Израиля для региона и для самой страны - речь идет об угрозе со стороны иранской "Хезболлах" - и мы будем тесно работать сообща, чтобы сделать все правильно", - добавил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь, заявил, что у него и у Помпео есть много вопросов для обсуждения. "Мы собираемся обсудить наше глубокое сотрудничество между Израилем и Соединенными Штатами, которое также будет относиться к американскому решению по Сирии", - заявил премьер. Вопрос о том, как усилить разведывательное и оперативное взаимодействие в Сирии и где-либо еще с тем, чтобы "блокировать иранскую агрессию на Ближнем Востоке", также будет обсуждаться, отметил Нетаньяху.

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