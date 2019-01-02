Власти США применили слезоточивый газ с целью пресечь прорыв мигрантов из Мексики

Американские силовики во вторник применили слезоточивый газ, чтобы не допустить прорыва около 150 мигрантов через границу из Мексики в США в районе города Тихуана. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило агентство Associated Press, съемочная бригада которого оказалась на месте событий.

По данным AP, американские силовики трижды выпускали слезоточивый газ на мексиканскую сторону границы. Пострадали в том числе женщины и дети. Очевидцы из числа мигрантов заявили агентству, что прибыли к границе в составе каравана из Гондураса в декабре прошлого года.

В конце ноября порядка 500 мигрантов попытались прорваться из Тихуаны на территорию США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Спустя день власти Мексики депортировали из страны 98 участников этого инцидента и повысили меры безопасности в Тихуане.

Еще в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для ограничения притока нелегальных мигрантов. Позже президент США распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но ее так и не закрыли.

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