Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Соответствующую запись американский лидер разместил на своей странице в Twitter, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном], который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом", - заявил он, комментируя сообщения о том, что лидер КНДР сообщил о готовности встретиться с президентом США.

2 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

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