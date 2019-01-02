Трамп пригласил лидеров двух партий в Конгрессе на брифинг по охране границ США

2 января 2019 06:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса на специальный брифинг в Белом доме, на котором представители министерства внутренней безопасности США расскажут о ситуации с обеспечением безопасности на границах. Kак передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Брифинг, по этим данным, пройдет в среду, за сутки до начала работы Конгресса в новом составе, сформированном по итогам состоявшихся в США в ноябре промежуточных выборов.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы же заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

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