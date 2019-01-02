Белый дом: Трамп намерен завершить шатдаун и получить средства на строительство стены

Дональд Трамп стремится к достижению соглашения с Конгрессом, которое предусматривало бы одновременно возобновление работы федерального правительства и выделение денег на строительство заграждения на южной границе США. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент пригласил в среду лидеров республиканцев и демократов Конгресса в Белый дом на брифинг по охране границ, который проведут представители министерства внутренней безопасности высокого ранга. Он остается привержен достижению соглашения, которое бы одновременно привело к возобновлению работы правительства и обеспечило бы безопасность американцев", - заявила она.

По словам Сандерс, план, который представила лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, "не позволит возобновить работу правительства, поскольку он не способен обеспечить охрану границы". Пресс-секретарь Белого дома обвинила демократов в том, что они отказываются идти на компромисс.

Брифинг по охране границы в Белом доме пройдет в среду, то есть за сутки до начала работы Конгресса в новом составе, сформированном по итогам состоявшихся в США в ноябре промежуточных выборов.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

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