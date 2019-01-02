Власти США объяснили применение газа против мигрантов самообороной

Погранично-таможенная служба США заявила, что применила слезоточивый газ против мигрантов на границе с Мексикой в целях самообороны, сообщает издание New York Times со ссылкой на службу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой, когда около 150 мигрантов попытались прорваться через границу в районе города Тихуана.

Согласно документу, группа мигрантов пыталась перелезть через забор и пролезть под ним в районе пропускного пункта Сан-Диего – Тихуана. Несколько подростков из группы мигрантов начали бросать камни на сотрудников полиции через забор, пишет издание. В то же время мигранты пытались перебросить детей через заграждение из проволочной спирали.

Согласно заявлению пограничной службы, только после этого они применили перцовые баллончики и слезоточивый газ. При этом, как утверждается в заявлении, средства распылялись "по направлению ветра от бросающих камни мигрантов и к югу от забора", а не на мигрантов, которые уже перелезли и попали на территорию США.

По словам представителя погранично-таможенной службы Эндрю Михана, слезоточивый газ применили только поле того, как в ход пошли камни, а дети могли пострадать.

"Речь шла о безопасности офицеров и, на самом деле, самих мигрантов", - приводит издание слова Михана.

Хотя ранее сообщалось, что в результате применения спецсредств пострадали женщины и дети, в заявлении службы говорится, что ни один из сотрудников полиции не заметил мигрантов, в том числе и детей, испытывающих последствия распыления газа.

Газета также добавляет, что после попытки прорыва были задержаны 25 мигрантов, в том числе два подростка.

К США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. По разным оценкам, в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США могут находиться порядка 6-9 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Часть мигрантов из каравана вернулась на родину или решила остаться в Мексике. Власти США перебросили на границу несколько тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности.

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