Главные американские музеи и зоопарк Вашингтона закрылись из-за отсутствия финансирования

2 января 2019 14:10 (UTC+04:00)

Главные музеи США, относящиеся к комплексу Смитсоновского института, а также Национальный зоопарк Вашингтона в среду закрылись в связи с отсутствием финансирования. Это стало следствием так называемого шатдауна, то есть частичной приостановки работы федерального правительства 22 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что федеральное правительство США частично приостановило работу, наши музеи и Национальный зоопарк будут открыты по 1 января. Если же частичный шатдаун не закончится 1 января, все музеи Смитсоновского института и зоопарк закроются 2 января", - сообщается на официальном сайте Смитсоновского института. Поскольку соглашения по финансированию правительства достичь так и не удалось, в среду все эти учреждения временно приостановили свою деятельность.

Всего речь идет о 19 музеях, большинство из которых расположено в центре Вашингтона. Это, в частности, Национальный музей авиации и космонавтики, Национальный музей американской истории и Национальная художественная галерея, в которой собраны шедевры мирового искусства. Еще несколько музеев расположены в Нью-Йорке.

Основные музеи Вашингтона и зоопарк смогли дотянуть до Нового года благодаря остававшимся у них "сбережениям". Как отмечали местные СМИ, многие жители города были всерьез обеспокоены тем, что на рождественские праздники останутся без любимых музеев, вход в которые в течение всего года бесплатный. Более того, на их площадках проводятся различные праздничные и культурные мероприятия, также со свободным входом. В вашингтонском зоопарке на время рождественских праздников была организована иллюминация, привлекавшая тысячи горожан.

Ранее жертвой частичной приостановки финансирования федерального правительства чуть было не стала главная рождественская елка США, установленная на лужайке у Белого дома. На нее залез неизвестный в состоянии "эмоционального расстройства" и повредил световую гирлянду. На ее ремонт, как оказалось, денег не было. Ситуацию тогда спас грант частной благотворительной организации, оплатившей все расходы по устранению поломки.

Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент США Дональд Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы заявили, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

В результате без финансирования осталась примерно четверть министерств и ведомств, в частности Госдепартамент, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности. Для остальных учреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

Около 420 тыс. госслужащих какое-то время будут работать без оплаты, хотя впоследствии смогут получить компенсацию. Еще 380 тыс. человек, включая сотрудников Национальной парковой службы, отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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