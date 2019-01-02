Трамп: Большая часть стены на границе с Мексикой построена или полностью реконструирована

Большая часть стены на американо-мексиканской границе полностью реконструирована или построена, процесс ее возведения оплатит Мехико в соответствии с новым торговым соглашением, заключенным в прошлом месяце между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). Соответствующее сообщение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду опубликовал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Мексика платит за стену в рамках нового торгового договора USMCA. Большая часть стены уже полностью реконструирована или построена. Мы проделали большую работу", - написал американский лидер.

В конце прошлого года Палата представителей Конгресса США включила в свой вариант законопроекта о временном финансировании правительства расходы в размере $5,7 млрд на строительство стены. Однако демократы в Сенате предупредили, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование заграждений на границе в таком крупном объеме, а в результате верхняя палата разошлась, так и не проголосовав.

Трамп назвал эту сумму "весьма небольшой по сравнению с выгодой для национальной безопасности". "Быстрая окупаемость!" - заключил президент.

Американские законодатели до сих пор не сумели принять бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря, однако обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы временно избежать закрытия федеральных ведомств. Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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