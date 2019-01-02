Трамп: "шатдаун" продлится столько, сколько необходимо

Частичная приостановка работы федерального правительства США продлится "столько, сколько потребуется". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова Трампа передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос, как долго продлится приостановка работы правительства, президент ответил: "Столько сколько потребуется". Он также отметил, что работа правительства может быть приостановлена на "долгое время".

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Американские законодатели до сих пор не сумели принять бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца 21 декабря, однако обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы временно избежать закрытия федеральных ведомств.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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