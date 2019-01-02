Трамп: "шатдаун" продлится столько, сколько необходимо

2 января 2019 23:59 (UTC+04:00)

Частичная приостановка работы федерального правительства США продлится "столько, сколько потребуется". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова Трампа передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос, как долго продлится приостановка работы правительства, президент ответил: "Столько сколько потребуется". Он также отметил, что работа правительства может быть приостановлена на "долгое время".

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Американские законодатели до сих пор не сумели принять бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца 21 декабря, однако обе палаты Конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никакой компромиссной резолюции, позволившей бы временно избежать закрытия федеральных ведомств.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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