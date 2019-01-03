Экс-помощника мэра Нью-Йорка признали виновным в даче взяток высоким чинам полиции

3 января 2019 02:38 (UTC+04:00)

Жюри присяжных района Манхэттен в среду признало предпринимателя Джереми Рейхберга, ранее помогавшего привлекать добровольные пожертвования на переизбрание мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, виновным в даче взяток высокопоставленным сотрудникам городской полиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

По ее данным, Рейхберг был признан виновным в сговоре с целью дачи взяток и в создании препятствий отправлению правосудия. Однако с него сняли обвинения в подкупе бывшего заместителя инспектора управления полиции Нью-Йорка Джеймса Гранта. Последний обвинялся во взяточничестве и предоставлении услуг, связанных со служебным положением, но был в итоге оправдан. Гранту инкриминировалось то, что он принимал дорогие подарки, авиабилеты и пользовался услугами оплаченных проституток, а взамен предоставлял предпринимателю и другим представителям диаспоры ортодоксальных евреев Нью-Йорка служебные машины сопровождения, ускоренную процедуру получения права на ношение огнестрельного оружия и освобождение от штрафов за стоянку в неположенном месте.

"Как единогласно заключило жюри присяжных, Джереми Рейхберг организовал преступную схему взяток, которая привела к тому, что группа сотрудников управления полиции Нью-Йорка получала льготы стоимостью десятки тысяч долларов за предоставление Рейхбергу частных, оплаченных полицейских ресурсов. Эти противоправные деяния подрывают миссию управления полиции и обделяют жителей Нью-Йорка. Попытки Рейхберга утаить доказательства существования такой схемы от органов правопорядка недопустимы", - отметил в опубликованном заявлении генеральный прокурор Южного округа штата Джеффри Берман. Он дал понять, что вынужден признать вердикт присяжных, хотя и считает его необоснованно мягким.

Рейхберг в том числе занимался сбором пожертвований на предвыборную кампанию мэра Нью-Йорка, расследованием злоупотреблений в которой занимались ФБР и прокуратура. В марте 2017 года прокуратура объявила о решении не выдвигать официальные обвинения против де Блазио. Градоначальник неоднократно отрицал, что его аппарат оказывал какие-то особые фаворы Рейхбергу и его подельникам.

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