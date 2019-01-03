Новым пресс-секретарем Пентагона стал Чарльз Саммерс

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Чарльз Саммерс назначен новым официальным представителем ведомства вместо сложившей свои полномочия 1 января Даны Уайт. О вступлении в должность, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Саммерс написал в среду в своем Twitter.

"Провел прекрасный день, будучи руководителем талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью. Для меня честь давать совет [исполняющему обязанности] министра [обороны Патрику] Шанахану и руководству Пентагона по вопросам связей с общественностью, а также работать с величайшими военспецами в мире", - поделился он.

Саммерс вступил в должность 1 января одновременно с тем, когда Шанахан приступил к исполнению обязанностей главы Пентагона. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп распорядился отправить в отставку бывшего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса, занимавшего этот пост с самого начала работы администрации. Практически с самого начала работы Мэттиса официальным представителем ведомства была Дана Уайт.

В августе прошлого года в отношении Уайт было инициировано внутреннее расследование на предмет выявления фактов злоупотребления служебными полномочиями в личных целях. Отмечалось, что разбирательство было возбуждено на основании многочисленных жалоб подчиненных на Уайт. Ей ставилось в вину то, что она, используя свое служебное положение, вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов. Вместе с тем в конечном счете генинспектор Пентагона не выявил оснований для того, чтобы обвинить Уайт в нарушении каких-либо федеральных норм.

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