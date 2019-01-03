Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии займет время

3 января 2019 08:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских военных из Сирии займет определенное время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Рейтер.
"Мы будем уходить из Сирии на протяжении определенного времени", - сказал Трамп.

Он также заявил, что США намерены защищать своих союзников на территории Сирии.

Президент США в конце 2018 года объявил о том, что войска США в Сирии будут выведены из этой страны. США располагали примерно 2 тысячами военнослужащих, которые находились на сирийской территории без санкции правительства страны.

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