СМИ: США намерены развернуть на Окинаве реактивные системы залпового огня HIMARS

Вооруженные силы США намерены разместить в японской префектуре Окинава реактивные системы залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS и провести в течение этого года первые учения с их применением. Об этом в четверг сообщила газета Sankei Shimbun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в установках планируется использовать тактические баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. Они могут быть задействованы для ударов по кораблям или наземным целям. Также они отличаются высокой степенью мобильности - их переброска возможна при помощи военно-транспортной авиации. Развертыванием комплексов займется 1-й корпус армии США.

Издание отмечает, что основной целью размещения РСЗО и проведения учений является противодействие Китаю, который в последние годы расширил зону своей активности на море. Кроме того, комплексы призваны помочь японским Силам самообороны укрепить безопасность своих дальних рубежей. К примеру, речь идет об острове Мияко в 300 км от Окинавы. Имеющиеся в распоряжении японских военных ракетные установки "земля-корабль" имеют дальность действия только 200 км.

Япония уделяет большое внимание обороне своих отдаленных территорий. Недавно для их защиты было создано специальное подразделение - Мобильные амфибийные силы численностью 2 тыс. человек.

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