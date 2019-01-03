В СФ назвали Афганистан базой США для вмешательства в дела других стран

3 января 2019 15:34 (UTC+04:00)

США делают ставку на Афганистан, чтобы начать оттуда активную фазу вмешательства в политические дела среднеазиатских республик, цель этого - давление на Россию, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что США намерены вдвое сократить воинский контингент в Афганистане, оставив там спецназ.

По его словам, оставшегося контингента американцам будет достаточно, чтобы контролировать радикальное движение "Талибан" и развивать террористическую организацию ИГ.

"В дальнейшем возможности и ресурсы этой террористической группировки будут использованы для дестабилизации ситуации в республиках Средней Азии, создании там предпосылок для новых оранжевых революций", - подчеркнул законодатель.

Он отметил, что "куда США приходят, оттуда они более не выходят".

Клинцевич добавил, что американцы и ранее пытались использовать территорию Афганистана для своих целей, но Советский Союз в свое время сломал им все планы.

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