Помпео заявил, что войска США начали процесс выхода из Сирии

Американские военнослужащие уже выходят из Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Newsmax.

Помпео подчеркнул, что США "продолжат кампанию против ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство")" и приложат максимум усилий для "обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке". Отвечая на вопрос журналиста о сроках вывода американских войск, глава Госдепартамента заявил: "Я не могу предоставить информации о сроках [вывода войск]. Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы покинем [Сирию]".

При этом госсекретарь подчеркнул, что США "продолжают антииранскую кампанию". "Мы будем заниматься этими задачами. Мы продолжим достигать результатов. Мы просто займемся этим, когда американские войска покинут Сирию", - указал он.

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