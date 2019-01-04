В США шесть человек погибли в массовом ДТП

Шесть человек погибли, еще восемь пострадали в результате ДТП с несколькими транспортными средствами в штате Флорида, сообщила пожарная служба округа Алачуа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению службы, инцидент произошел в четверг вечером на шоссе номер 75 между городами Грейнсвилл и Алачуа.

Как сообщает местная газета Gainesville Sun со ссылкой на чиновников, в ДТП участвовали четыре транспортных средства – два легковых автомобиля и два тягача с прицепом, перевозящих дизельное топливо. В результате аварии на дорогу вылилось около 190 литров топлива, что повлекло за собой возгорание автомобилей.

По данным пожарной службы округа Алачуа, возгорание удалось ликвидировать. Полиция ведет расследование случившегося.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.