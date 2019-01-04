Помпео заявил, что США пытаются найти сферы сотрудничества с Россией

4 января 2019 09:51 (UTC+04:00)

США предпринимают усилия с тем, чтобы найти области для возможного сотрудничества с Россией, однако Москва пока не отвечает взаимностью. С таким утверждением выступил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд мер против России, поведение которой на международной арене, по мнению Помпео, нельзя назвать хорошим. "Нынешняя администрация [США] настроена очень серьезно в том, что касается ответа [на такое поведение]", - указал госсекретарь, перечислив в числе принятых Вашингтоном мер введение санкций в отношении ряда россиян.

"В то же самое время мы пытаемся найти области, где мы можем работать с ними (с Россией - прим. ТАСС), пытаемся найти такие возможности, где американские и российские интересы пересекаются, даже если наши ценности не совпадают", - отметил Помпео. По его словам, целью поисков таких сфер сотрудничества является возможность работать вместе с Москвой над ключевыми вопросами мировой повестки дня.

Однако, как утверждал госсекретарь, высшее российское руководство до сих пор якобы "не сотрудничало" с США на этом направлении, однако Вашингтон, по его словам, по- прежнему будет пытаться предпринимать соответствующие усилия.

В интервью Помпео также утвердительно ответил на вопрос ведущего, испытывает ли он озабоченность в связи с тем влиянием, которое имеется у РФ в Сирии, а также в связи с поддержкой, которую Москва оказывает иранским властям.

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