NYT: Главой Пентагона могут назначить демократа Джима Уэбба

4 января 2019 15:40 (UTC+04:00)

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность назначить министром обороны бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба, который занимал пост министра военно-морских сил при президенте Рональде Рейгане, сообщила газета New York Times, передает Trend со ссылкой на Голос Америки.

Как пишет издание со ссылкой на анонимный источник, с Уэббом связались вице-президент Майк Пенс и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени.

По словам газеты, высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил, что кандидатура Уэбба обсуждается в Белом доме.

Напомним, бывший министр обороны Джеймс Мэттис покинул свой пост во вторник, после чего президент Трамп сказал, что по сути сам отправил его в отставку.

Комментарии Мэттиса в его прошении об отставке были расценены как резкая критика в адрес президента.

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