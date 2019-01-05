Трамп заявил, что может ввести в США ЧП для финансирования стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. С такими словами он выступил в Розовом саду Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Американского лидера спросили, рассматривает ли он возможность введения в стране чрезвычайного положения для выделения денег на строительство стены без одобрения законодателей. "Я могу сделать это, если захочу. Я этого не сделал", - отметил глава государства.

"Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее [стену] очень быстро", - отметил глава вашингтонской администрации. Президент добавил, что такие действия могут быть необходимы "для безопасности страны". При этом он не стал приводить подробностей возможного решения.

Как поясняет телекомпания ABC, в случае введения чрезвычайного положения в связи с пограничной ситуацией Трамп может использовать для возведения ограждения средства, выделенные Конгрессом для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, по оценкам телеканала, после принятия данного решения президент может столкнуться с рядом юридических проблем.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.