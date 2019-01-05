Трамп заявил о создании рабочей группы по безопасности на границе

Президент США Дональд Трамп поручил сформировать рабочую группу для обсуждения с членами Конгресса безопасности на границе, а также другие смежные вопросы, эту команду возглавит вице-президент Майкл Пенс. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом американский лидер заявил в пятницу, выступая в Розовом саду Белого дома.

"Мы создали команду, которая будет работать в течение предстоящих выходных, она займется переговорами по пограничным вопросам, по различным проблемам, связанным с безопасностью на границе, в том числе на пунктах пропуска. Думаю, они добьются успеха, потому что я понял, что демократы хотят что-то сделать", - сказал он.

Президент не сообщил иных деталей по поводу рабочей группы. Пенс, который, по указанию Трампа, возглавит эту команду, сообщил, что в нее также войдут министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и старший советник главы государства Джаред Кушнер.

Ранее Трамп принял в Белом доме руководство обеих партий в Конгрессе США, с которыми обсудил возможность достижения договоренности о принятии бюджета и восстановлении работы правительства, которая уже 14 дней приостановлена. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер по итогам консультаций подчеркнули, что в ходе новой встречи с президентом сторонам не удалось договориться по вопросу выделения средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года. По меньшей мере до четверга порядка 420 тыс. сотрудников госучреждений будут работать без оплаты, хотя впоследствии смогут получить компенсацию. Еще 380 тыс. человек отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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