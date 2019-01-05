В США неизвестный общался с конгрессменами под видом помощника Пенса

5 января 2019 10:48 (UTC+04:00)

ФБР ищет самозванца, который посылал конгрессменам от Республиканской партии США фейковые сообщения, притворяясь пресс-секретарем вице-президента Майка Пенса Алиссой Фарах, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, несколько республиканцев получили сообщения от самозванца, который выдавал себя за Фарах. По крайней мере один из конгрессменов неоднократно взаимодействовал с самозванцем. Посредством сообщений неизвестные пытались узнать местонахождение некоторых депутатов из палаты представителей и спрашивали о возможности с ними встретиться.

Конгрессмены не раз передавали сведения об этих ложных сообщениях в правоохранительные органы, но "интерес к решению этой проблемы" появился только сейчас, сообщает издание.

Белый дом рассматривает поддельные сообщения как потенциальную угрозу безопасности, заявил источник в администрации. Он добавил, что фальшивый номер заблокирован от контактов с телефонами Белого дома.

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