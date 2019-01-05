Три человека погибли при стрельбе в боулинг-клубе недалеко от Лос-Анджелеса

Три человека погибли, еще четыре получили ранения в результате стрельбы в боулинг-клубе, расположенном в городе Торранс (штат Калифорния). Об этом в субботу сообщило в Twitter агентство Associated Press со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в боулинг-клубе города Торранс, расположенном в 32 км от Лос-Анджелеса.

Полиция города попросила жителей держаться в стороне от места происшествия и сообщила, что ведет расследование инцидента.

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