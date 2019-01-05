Болтон: Вывод войск из Сирии не означает отказа США от своей позиции по химоружию

Вывод американских войск из Сирии не означает, что Вашингтон каким-либо образом отказывается от своей позиции по вопросу о применении химического оружия в Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу журналистам на борту самолета помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл в Израиль на переговоры с руководством страны по поводу Сирии и пресечения возможности возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в регионе.

"Нет абсолютно никакого изменения в позиции США по поводу противодействия использованию химического оружия сирийским режимом и абсолютно никакого изменения в нашей позиции, которая заключается в том, что на любое использование химического оружия будет дан очень серьезный ответ, как мы уже делали дважды", - цитирует его слова агентство Reuters.

"Так что у режима, режима [президента Сирии Башара] Асада, не должно быть никаких иллюзий по этому поводу", - утверждал Болтон. "Мы сейчас работаем над деталями и условиями, при которых будет осуществляться вывод войск, но мы не хотим, чтобы режим Асада рассматривал то, что мы делаем, в качестве некого отступления от нашей позиции, которая заключается в противодействии использованию оружия массового поражения", - заявил помощник президента США.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Годом ранее, 7 апреля 2017 года, с американских эсминцев Ross и Porter в Средиземном море было выпущено 59 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных. Эта операция стала ответом на предполагаемое применение сирийскими войсками химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По мнению США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб.

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