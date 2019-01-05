Экс-работник Amazon признал вину в рассылке Трампу писем с угрозами

5 января 2019 22:19 (UTC+04:00)

Бывший работник американской корпорации Amazon, разославший более 150 писем с угрозами, в том числе президенту США Дональду Трампу и ряду бывших лидеров государства, признал в суде свою вину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал Fox News.

По его данным, 34-летний житель штата Калифорния Као Сюн сознался в том, что он в 2017 году начал рассылать письма, в которых содержались угрозы покушений. Такие послания были отправлены, в частности, на имя Трампа в его семейную компанию Trump Organization в Нью-Йорке, на адреса ряда бывших президентов США, включая Барака Обаму и Джорджа Буша - младшего, а также в отделения ФБР и несколько других ведомств.

Некоторые из конвертов с письмами содержали белый порошок, который оказался обычной мукой, отмечает Fox News. В ряде посланий говорилось о якобы заложенных взрывных устройствах. Письма, в частности, были направлены в международный аэропорт в Далласе (штат Техас) и в штаб-квартиру компании Yahoo в Калифорнии. В послании, датируемом ноябрем 2017 года и отправленном в офис ФБР в Бостоне (штат Массачусетс), Као Сюн потребовал выплатить ему сумму в размере $1 млн, сообщает канал.

Власти задержали мужчину в прошлом году, в суде в Калифорнии ему были предъявлены обвинения. По словам подсудимого, его письма были шутками, и он не хотел причинить никому вреда. Он также заявил, что не обладал доступом к материалам, необходимым для создания взрывных устройств.

Как отмечают следователи, у них нет свидетельств того, что обвиняемый мог собрать бомбу в домашних условиях. Адвокат подсудимого заявил, что его клиент страдает душевным расстройством в легкой форме и ранее проходил лечение. Как ожидается, приговор Као Сюну вынесут в марте этого года. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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