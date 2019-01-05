Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски

5 января 2019 23:56 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу у берегов американского штата Аляска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и 129,5 км от города Адак на одноименном острове с населением 332 человека. Очаг стихии залегал на глубине 19,1 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях на данный момент нет.

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