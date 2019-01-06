В США могут разрешить удобрения из человеческих останков

Сенатор штата Вашингтон Джейми Педерсен планирует представить законопроект, разрешающий использование человеческих останков в качестве удобрения. ОБ этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает американский телеканал NBC News.

По данным телеканала, новый подход подразумевает под собой помещение тела в специальный аппарат, который ускорит разложение останков до состояния питательной почвы. Затем останки могут быть переданы родственникам. Государственный университет Вашингтона провел пилотную программу стоимостью 75 тысяч долларов, в ходе которой данным способом были разложены шесть донорских тел.

Ведущий исследователь программы Линн Карпентер-Боггс подтвердила, что данный способ безопасен, однако подходит не для всех, так как некоторые патогены могут привести к сибирской язве. Для безопасности данного способа захоронения необходимо исключить наличие у людей определенных видов заболеваний. Планируется, что результаты исследований будут опубликованы в 2019 году.

"Написавшие мне со всего штата люди взбудоражены возможностью стать деревом или иметь другую альтернативу для себя", - приводит телеканал слова Педерсена.

Сенатор отметил, что данный способ погребения будет полезен для людей, которые не могут себе позволить обычные похороны или не считают кремацию подходящим способом.

Телеканал добавляет, что планируемая стоимость нового способа погребения составит 5,5 тысячи долларов США, в то время как традиционные похороны обходятся гражданам США в более чем семь тысяч долларов, согласно данным Национальной ассоциации похоронных директоров США на 2017 год. Отмечается, что кремация в США стоит менее тысячи долларов, однако данная сумма не включает оплату службы и покупку урны.

Как сообщает телеканал, если данный законопроект будет одобрен, Вашингтон также станет 17-м штатом, разрешающим ресомацию или щелочный гидролиз. Ресомация является способом погребения при помощи щелочного гидролиза. Останки человека растворяются под давлением в специальном устройстве при помощи воды и щелочи до тех пор пока от тела не останутся жидкость и кости.

Телеканал добавляет, что Педерсен планирует представить законопроект во время следующей сессии законодательного собрания штата, которая пройдет в январе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.