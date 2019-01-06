Трамп заявил, что ведет переговоры о месте проведения второй встречи с Ким Чен Ыном

6 января 2019 22:29 (UTC+04:00)

США ведут переговоры о месте проведения второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом американский лидер заявил в воскресенье журналистам. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

"Мы обсуждаем место проведения, мы объявим его, вероятно, в скором времени", - сказал он. "Они хотят встретиться, и мы хотим встретиться, посмотрим, что из этого выйдет", - добавил Трамп. "Однако санкции остаются", - подчеркнул он. "Но у нас хорошо идут дела с Северной Кореей", - отметил президент.

В среду Трамп, говоря о перспективах второго саммита, заявил, что получил очередное письмо от лидера КНДР, которое назвал замечательным. Источники телеканала CNN, знакомые с содержанием письма, заявили, что оно было составлено с целью напомнить Трампу о том, какие хорошие отношения ему удалось установить с Ким Чен Ыном. Как отметили источники, судя по всему, лидер КНДР направляет Трампу письма, когда полагает, что переговоры между двумя государствами не двигаются с мертвой точки, таким образом напоминая президенту США о том, как много, по его мнению, им удалось достичь в Сингапуре.

12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американец покончил с собой после 11 лет ожидания казни
США 21:51
Трамп готов закончить шатдаун "хоть завтра"
США 20:38
В США назвали самый популярный новостной канал 2018 года
США 15:19
Руководитель аппарата Пентагона ушел в отставку
США 11:19
Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США
США 09:13
Умер экс-министр обороны США Гарольд Браун
США 07:28
Лента новостей
"Реал Сосьедад" впервые с 2004 года в гостях победил мадридский "Реал"
Спорт 23:42
В Испании 15-летний мальчик выиграл €200 тыс. в лотерею
Европа 23:02
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Другие страны 22:02
Американец покончил с собой после 11 лет ожидания казни
США 21:51
В Иране более 30 человек обратились в больницу после землетрясения
Общество 21:22
Трамп готов закончить шатдаун "хоть завтра"
США 20:38
Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit
Европа 20:20
Число жертв обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане возросло до 40 (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 19:46
На ирано-иракской границе произошло землетрясение
Общество 19:07