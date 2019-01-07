Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Портал Bosphorus Naval News опубликовал фотографии американского десантного корабля Fort McHenry в Черном море, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-служба ВМС США в Европе подтвердила, что корабль вошел в море с целью патрулирования.

"Заход корабля Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности Черного моря и укрепляет и без того прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", — заявила командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франкетти.

По ее словам, операции американских кораблей в Черном море — рутинные. В 2018 году в его акватории побывали полдюжины судов ВМС США.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется Конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.

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