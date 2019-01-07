WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с должностными лицами России

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых контактов с российскими должностными лицами. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Болтон сказал об этом журналистам во время визита в Иерусалим, куда он прибыл, чтобы обсудить с руководством страны ситуацию в Сирии и пресечение возможности возрождения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в регионе. В понедельник Болтон отправится для проведения аналогичных переговоров в Турцию.

Болтон ранее отметил, что объявленный 19 декабря президентом США Дональдом Трампом вывод американских военных из Сирии должен осуществляться так, чтобы при этом обеспечивалась безопасность Израиля и других союзников Вашингтона в регионе. В частности, американские военнослужащие останутся в северо-восточной части Сирии, пока Турция не согласится гарантировать безопасность курдов.

Болтон при этом отметил, что обратился к курдам с просьбой пока что воздержаться от каких-либо действий и не пытаться искать защиты со стороны России или правительства Сирии. "Я думаю, что они знают, кто их друзья", - утверждал Болтон, говоря о курдах. Президент Турции Тайип Эрдоган после решения Трампа вывести войска из Сирии объявил о намерении начать военную операцию на восточном берегу Евфрата и очистить этот район от курдских формирований.

Последний по времени визит Болтона в Москву состоялся 21-23 октября 2018 года. За это время он встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, президентом РФ Владимиром Путиным, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым. На встрече Болтона с Путиным, в частности, обсуждалась сирийская проблематика и контроль над вооружениями.

В конце декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам, подводя итоги 2018 года в отношениях Москвы и Вашингтона, что власти РФ надеются на новую встречу Болтона и Патрушева в 2019 году.

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