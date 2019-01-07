Названы победители премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Золотой Глобус", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Победителей ежегодно выбирают члены Ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA). Считается, что именно "Золотой глобус" открывает сезон американских кинопремий. Зачастую обладатели "Глобуса" считаются фаворитами в борьбе за "Оскар".

В категории "лучшая драма" победила картина "Богемская рапсодия", в которой рассказывается история рок-группы Queen. Главная звезда фильма Рами Малек, сыгравший фронтмена британского коллектива Фредди Меркьюри, получил "Золотой глобус" как лучший драматический актер.

Примечательно, что Меркьюри в фильме должен был сыграть комик Саша Барон Коэн, выбранный на главную роль еще 2010 году. Три года спустя он покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами, в 2016 году его место занял Малек. Кроме того, режиссер картины Брайан Сингер недоснял фильм из-за конфликта со съемочной группой – заканчивал работу Декстер Флетчер, значащийся в титрах как исполнительный продюсер.

Несмотря на все трудности картина снискала успех у зрителей и критиков. "Богемская рапсодия" собрала более 740 миллионов долларов в мировом прокате (бюджет 50 миллионов) и стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино.

Лучшей драматической актрисой по версии HFPA стала Гленн Клоуз, сыгравшая писательницу и супругу лауреата Нобелевской премии по литературе в картине шведа Бьорна Рунге "Жена".

Лучшей в категории "комедия/мюзикл" журналисты признали картину Питера Фарелли "Зеленая Книга". В фильме рассказывается реальная история путешествия джазмена с водителем по американскому югу с "Зеленой книгой" - путеводителем по "безопасным местам" для афроамериканцев.

Главные роли в проекте исполнили Махершала Али, Вигго Мортенсен и Линда Карделлини. Мортенсен претендовал на статуэтку за "лучшую комедийную роль", однако награду в итоге присудили Кристиану Бэйлу, который сыграл вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего Дика Чейни в фильме Адама Маккея "Власть". Аналогичную награду в номинации для женщин получила британская актриса Оливия Колман, исполнившая роль королевы Елизаветы Второй в "Фаворитке" грека Йоргоса Лантимоса.

За лучшие роли второго плана были отмечены Махершала Али ("Зеленая книга"" и Реджина Кинг ("Если бил стрит могла бы заговорить").

"Глобус" за лучший фильм на иностранном языке ожидаемо взял мексиканец Альфонсо Куарон с автобиографиеческой картиной "Рим" (Roma), названной в честь района Мехико Colonia Roma, где вырос режиссер.

Лауреат 75-го Венецианского кинофестиваля также получил "Золотой глобус" за лучшую режиссуру. Это уже третья статуэтка для мексиканца: первую Куарон получил в 2014 году за работу над фильмом "Гравитация".

Среди телевизионных проектов журналисты выделили драматический сериал о жизни агентов КГБ в США "Американцы" и восьмисерийную комедию "Метод Коминского" о звезде экрана, преподающей актерское мастерство.

Исполнитель роли Сэнди Коминского, 74-летний Майкл Дуглас получил четвертый для себя "Золотой глобус". Лучшим драматическим актером в ТВ-проектах признан Ричард Мэдден, сыгравший в "Телохранителе". Среди женщин отмечены Сандра О ("Убивая Еву") и Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

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