США проинформировали союзников о том, как будут уходить из Сирии

США детально проинформировали своих союзников о том, как будет происходить вывод американских войск из Сирии, заявил журналистам на борту самолета госсекретарь США Майк Помпео, который начинает турне по странам Ближнего Востока, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы много говорили с ними. Мы в полной мере всех проинформировали. Мы и дальше будем в контакте… Мы убедимся, что отреагируем на все их озабоченности… Думаю, все понимают, что делают Соединенные Штаты. По крайней мере, высшие руководители в их правительствах понимают", - приводятся его слова в расшифровке беседы, распространенной госдепартаментом.

Так Помпео ответил на вопрос французского журналиста, который сказал, что у французов много вопросов по поводу стратегии выхода США из Сирии.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

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