Премьер Индии и президент США обсудили по телефону партнерство двух стран

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили стратегическое партнерство двух стран и поздравили друг друга с Новым годом в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник вечером. Об этом сообщает во вторник МИД Индии на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации индийского МИД, собеседники выразили удовлетворение по поводу развития стратегического партнерства Индии и США в 2018 году. Они высоко оценили такие события минувшего года, как старт индийско-американского диалога в формате 2+2 с участием глав военных и внешнеполитических ведомств двух государств, первый трехсторонний саммит Индии, США и Японии.

Два лидера также положительно оценили развитие двустороннего сотрудничества в сферах обороны, борьбы с терроризмом, энергетики, а также сотрудничество по глобальным и региональным проблемам, указывается в сообщении МИД Индии.

Как в свою очередь сообщил во вторник индийский телеканал NDTV, Моди и Трамп в ходе разговора большое внимание уделили вопросу сокращения дефицита США в торговле с Индией, а также развитию сотрудничества в Афганистане.

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