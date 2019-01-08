США расширили санкции против Венесуэлы

Минфин США во вторник внес в санкционные списки семерых граждан Венсуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны, свидетельствует обновленный список на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.

Данные лица и компании вовлечены в "крупную коррупционную схему", цель которой - пользоваться практикой валютного обмена правительства Венесуэлы, сообщает минфин США. "Эта схема дает до 2,4 миллиардов долларов (ежегодно) коррупционных доходов", - говорится в релизе.

В список лиц, против которых введены санкции, включена, в частности, экс-глава казначейства Венесуэлы Клаудиа Патрисия Диас.

"Люди, связанные с режимом Венесуэлы, разворовали миллиарды долларов на фоне страданий народа Венесуэлы. Министерство финансов (США) вводит санкции против сети обмена валюты, которая является еще одной незаконной схемой, используемой венесуэльским режимом для воровства средств у собственного народа", - заявил в этой связи министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции введены после приговора другому экс-главе казначейства Венесуэлы, Алехандро Хосе Андраде, в американском суде. Андраде в ноябре 2018 года получил 10 лет тюрьмы в США за получение взяток почти на 1 миллиард долларов в описываемой минфином США схеме.

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