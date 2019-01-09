Старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет - СМИ

9 января 2019 03:01 (UTC+04:00)

Старейшая жительница США Лесли Браун умерла во вторник в возрасте 114 лет в американском городе Кливленд-Хайтс (штат Огайо). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ее семью.

Браун родилась в 1904 году в штате Джорджия и выросла на ферме. Всего в семье было 11 детей.

В последние годы женщина жила в доме одной из трех дочерей, у нее также было два сына. Супруг Браун умер в 1991 году.

Родственники полагали, что причина ее долгожительства - частое употребление в пищу популярного в США батата, именуемого также "сладким картофелем".

Агентство констатирует, что Браун стала старейшей жительницей США 9 мая 2018 года. В тот день умерла в возрасте 114 лет Дельфин Гибсон из штата Пенсильвания. Она была немного старше Браун.

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