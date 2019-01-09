Трамп надеется, что "шатдаун" закончится после встречи с лидерами конгресса

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу с 22 декабря. Трамп требует более 5 миллиардов долларов нового финансирования на безопасность границы, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

"Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра, чтобы сделать это", - заявил Трамп в телеобращении.

Президент добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона – он согласен на стальное ограждение.

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