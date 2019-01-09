Помпео обсудил победу над ИГ в Сирии с премьером Ирака

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил победу над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, распространенном в среду, передает Trend со ссылкой ТАСС.

"Госсекретарь Помпео встретился сегодня с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Они обсудили недавнюю победу над ИГ в Сирии и продолжение сотрудничества с силами безопасности Ирака, чтобы закрепить победу над группировкой в регионе", - сообщает Госдепартамент.

Помпео также провел встречу с президентом Ирака Бахрамом Салехом, в ходе которой стороны обсудили политическую, экономическую поддержку США властям Ирака, а также помощь в обеспечении безопасности.

Ранее в среду телеканал Al Sumaria сообщил, что Помпео прибыл в Багдад, где встретился со спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси. Госдепартамент распространял информацию о том, что Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. О планах госсекретаря США посетить Ирак американское внешнеполитическое ведомство не сообщало.

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