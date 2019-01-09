Помпео пообещал координировать с Ираком вывод войск из Сирии

9 января 2019 20:37 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал в ходе встречи с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди, что Вашингтон будет координировать с Багдадом вывод своих войск из Сирии, и его планируется провести постепенно, сообщила пресс-служба Абдель-Махди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь США выразил намерение своей страны выполнить это решение (о выводе военных из Сирии - ред.) постепенно и организованно в сотрудничестве и координации с Ираком", - отмечается в заявлении.

Помпео также подтвердил поддержку США правительству Ирака и его усилиям в областях безопасности и экономики.

Как ранее сообщалось, Помпео посетил Ирак в среду с визитом, который не был анонсирован госдепартаментом в рамках его ближневосточного турне. Он также встретился с президентом, спикером парламента республики и лидерами автономного Иракского Курдистана.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 20:04
Трамп запретил выделять средства Калифорнии для борьбы с лесными пожарами
США 19:37
Помпео обсудил победу над ИГ в Сирии с премьером Ирака
США 18:52
Зариф: Иран рассчитывает на скорый уход США из Сирии
Политика 17:38
Спикер парламента Ливана заявил, что нельзя проводить саммит ЛАГ без Сирии
Арабские страны 17:34
В МИД Китая заявили, что позже огласят итоги торговых переговоров с США
Китай 17:31
Лента новостей
Главы минобороны Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Турция 21:27
Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ
Беларусь 20:57
Богатейший человек планеты разводится
В мире 20:46
На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D (Обновлено)
Европа 20:32
Таиланд продлил срок выдачи бесплатных виз для граждан 20 стран
Другие страны 20:26
В бакинском метро возникли неполадки
Общество 20:20
В бакинской русской драме отметили Рождество (ФОТО)
Культура 20:14
Рябков отметил роль Ирана и Турции в урегулировании в Сирии
Россия 20:04
"Спартак" объявил о переходе футболиста Аяза Гулиева из "Ростова"
Спорт 19:51