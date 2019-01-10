Помпео: США продолжат операции против ИГ и после вывода из Сирии своих войск

10 января 2019 16:05 (UTC+04:00)

США продолжат вести борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и после вывода своих войск из этой страны. Об этом заявил в четверг в Каире госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позиция президента [Дональда] Трампа четкая, и решение о выводе войск из Сирии будет реализовано, - указал он. - Но мы продолжим сокрушительные операции в Сирии, чтобы преследовать ИГ". "Наш уход из Сирии не повлияет на нашу войну против группировки, - подчеркнул госсекретарь. - ИГ все еще существует во многих странах, и мы привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вывод войск из Сирии должен проходить с учетом обеспечения безопасности тех, кто сражался с США против ИГ и других террористических группировок. Подразумевалась, в частности, коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют СНС.

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