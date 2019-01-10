Трамп ожидает, что конгресс утвердит торговую сделку с Канадой и Мексикой

Президент США Дональд Трамп считает, что конгресс должен утвердить торговую сделку между Канадой, Мексикой и США (USMCA), и в этом случае стена на границе с Мексикой окупит себя, заявил он в ходе общения с журналистами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я никогда не говорил, что они (Мексика) будут платить напрямую и выписывать мне чек. Сейчас в конгрессе на утверждении USMCA. И, я думаю, скорее всего, конгресс утвердит… И они будут платить. Стена будет окупать себя каждые три-четыре месяца", - сказал Трамп.

Лидеры США, Мексики и Канады в конце ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе подписали новое торговое соглашение USMCA. Соглашение определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Дональда Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.