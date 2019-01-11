Трамп заявил, что не беспокоится по поводу выступления своего бывшего юриста в Конгрессе

11 января 2019 03:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не беспокоится по поводу решения своего бывшего юриста Майкла Коэна выступить на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трампа спросили, как он относится к тому, что Коэн выступит на слушаниях в комитете Палаты представителей, которые намечены на 7 февраля. "Я совершенно не беспокоюсь по этому поводу", - ответил президент.

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