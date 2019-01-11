Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима ЧП в США

Президент США Дональд Трамп полагает, что он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в стране с целью получения в обход Конгресса средств на строительство барьера на американо-мексиканской границе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"В законе на этот счет все ясно - я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране", - сказал он. "Если мы не заключим сделку с Конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это, - добавил президент. - Не вижу причин, почему бы я этого не сделал, у меня есть на это право. Закон на 100% на моей стороне".

Трампу также был задан вопрос о том, как долго он готов ждать перед введением режима ЧП. Президент США ответил: "Думаю, мы увидим, что произойдет, в течение нескольких дней". Более точных сроков он не назвал.

С 22 декабря - уже 20 дней - в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который президент и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, и готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

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