В США нашли живой девочку, пропавшую в октябре после убийства ее родителей

Полиция в американском штате Висконсин нашла 13-летнюю девочку, которая исчезла три месяца назад, после того как были убиты ее родители. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC.

Родители девочки были обнаружены застреленными 15 октября в своем доме в городе Баррон. Сама девочка пропала.

По данным правоохранителей, 10 января девочка была обнаружена живой в округе Дуглас на самом северо-западе Висконсина в более чем 100 километрах от ее родного Баррона.

В тот же день в рамках расследования был арестован один человек, однако в чем он подозревается, пока не говорится. Дополнительные детали будут сообщены позднее.

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