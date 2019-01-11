В Пентагоне собираются внедрять искусственный интеллект в системы вооружений

Соединенные Штаты будут стремиться ко внедрению искусственного интеллекта в системы вооружений, предназначенных, в частности, для противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Это подтвердил в четверг на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник министра Сухопутных войск США по вопросам закупок, логистики и технологий Брюс Джетти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Искусственный интеллект крайне важен", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона. Он подчеркнул, что министерство обороны США руководствуется тем тезисом, что "время - это оружие". "Мы создали при Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге (Пенсильвания) центр [для разработок в области] искусственного интеллекта", - сказал Джетти. По его словам, руководитель центра, военнослужащий, занимается рассмотрением проблемы искусственного интеллекта "в оперативном контексте".

"Мы пытаемся выстроить такую архитектуру искусственного интеллекта, которая станет непоколебимой, будет способствовать распределению ресурсов, проведению исследовательских работ и внедрению средств искусственного интеллекта в Вооруженных силах (ВС) в целом, - подчеркнул Джетти. - Усилия в сфере создания искусственного интеллекта предпринимаются, но нам просто надо, так сказать, немного лучше организоваться для боя".

При этом ответственный сотрудник Пентагона признал, что "люди обеспокоены тем, контролируются ли оружейные системы искусственным интеллектом". "Есть определенные ограничения того, что можно делать с искусственным интеллектом", - сказал Джетти.

"[Однако] проблема в том, что если я не могу сделать так, чтобы искусственный интеллект надлежащим образом управлял оружейными системами и последовательностью стрельбы, то в долгосрочной перспективе я теряю время и окно возможности", - заявил помощник министра Сухопутных войск. "Скажем, вы ведете по мне огонь из целого ряда артиллерийских орудий, и я могу сбить эти снаряды, но потребуется участие человека на каждый [ответный] выстрел. Так вот, не хватит людей, чтобы достаточно быстро проделать это в каждом таком случае, - сказал Джетти. - Каким образом можно создать [в Вооруженных силах] аппаратное обеспечение искусственного интеллекта и [его] архитектуру и [одновременно] проводить надлежащую политику? Это одни из вопросов, над которыми мы сейчас бьемся".

Кроме того, он указал, что Пентагон теперь призывает американский ВПК учитывать всю "боевую обстановку" при производстве систем ПВО/ПРО, включая не только "тактические баллистические ракеты, самолеты или вертолеты", но и беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, артиллерийские и минометные снаряды. "Теперь я предоставляю не просто батарею [комплекса ПВО] Patriot, я предоставляю противоракетные системы, радары, архитектуру командования и управления. Они все интегрируются, и любые компоненты системы командования и управления способны обеспечивать ведение огня любыми [пусковыми] установками, использовать любые системы сенсоров против любых угроз. Это позволяет нам перейти к применению <...> искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать отражение угрозы, которую мы видим в целом", - добавил Джетти.

Министры ВВС, ВМС и Сухопутных войск США являются гражданскими лицами. Они не входят в состав президентского кабинета, а работают в структуре Пентагона и подчиняются министру обороны США, курируя материально-техническое обеспечение вверенных им видов ВС, их финансовые и другие вопросы. Министр ВМС координирует также военное строительство, касающееся Корпуса морской пехоты.

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