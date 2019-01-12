США отказались признавать власть Мадуро в Венесуэле

12 января 2019 08:26 (UTC+04:00)

Вашингтон не признают власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле и будут использовать все меры давления на руководство этой страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом в субботу сообщает Trend, ссылаясь на РИА Новости.

"Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть. Его "выборы" в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия", - говорится в письменном заявлении Болтона.

"Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", - добавил Болтон.

Мадуро ранее вступил в должность на второй срок на фоне экономического и политического кризиса. Он обвиняет ряд стран во главе США в ведении экономической войны против Венесуэлы.

О непризнании нового срока Мадуро, помимо США, заявили ОАГ и участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики.

Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, в пятницу призвал спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо взять на себя полномочия президента. Сам Гуаидо заявил о готовности это сделать. По его словам, конституция позволяют ему назначить новые выборы.

На митинге в Каракасе в пятницу Гуаидо заявил, что рассчитывает прийти к власти, опираясь на поддержку военных и международного сообщества
Гуаидо анонсировал массовые акции 23 января - "в день падения диктатуры Маркоса Переса Хименеса", который с 1953 был президентом Венесуэлы, в январе 1958 года он был свергнут в ходе восстания, поддержанного военными.

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