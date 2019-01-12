Politico: Трамп в случае введения режима ЧП может не возобновить работу правительства

Белый дом предупредил республиканцев в Конгрессе, чтобы они не ждали немедленного возобновления работы федерального правительства, если Дональд Трамп введет режим ЧП, чтобы получить средства на строительство ограждения на границе с Мексикой. Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, в четверг, когда Трамп ездил на границу с Мексикой, сотрудники Белого дома сообщили законодателям, что президент может ввести режим ЧП, но не возобновить работу правительства. Многие демократы и некоторые республиканцы, по данным газеты, надеются, что введение режима ЧП и использование бюджетных средств Пентагона для строительства стены приведет к завершению приостановки работы правительства. Они считают, что усилия Трампа позволят ему объявить о победе и добиться соглашения с Конгрессом, хотя такой шаг и может привести к серьезным последствиям.

В пятницу Трамп вновь заявил, что не намерен вводить режим ЧП и ждет решения Конгресса о выделении средств на строительство стены. Ранее глава Белого дома говорил, что имеет полное право ввести режим ЧП для получения денег на строительство барьера.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение из казны таких крупных средств, они готовы предложить лишь $1,3 млрд.

Без финансирования осталась примерно четверть правительства, в том числе Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября.

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