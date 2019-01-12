Бюджетный кризис в США стал самым длинным в истории

Частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, начавшаяся 22 декабря 2018 года, побила предыдущий рекорд по продолжительности и стала самой длинной в истории страны. В полночь на субботу по местному времени начался 22-й день нынешнего "шатдауна", как именуют в США такие перебои в работе федеральных органов власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущее сомнительное достижение этого рода продолжительностью в 21 день было зафиксировано в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 - январе 1996 годов. Тогда причиной разногласий стало предложенное Республиканской партией сокращение ассигнований на программы медицинского обеспечения, образования и охраны окружающей среды, против которого возражали демократы во главе с Клинтоном.

В этот же раз камнем преткновения стал проект строительства барьера на границе с Мексикой, на котором настаивают республиканцы и президент США Дональд Трамп. Белый дом запрашивает на это порядка $5,7 млрд, но демократы заявляют, что никогда не одобрят такие расходы.

Выхода из этой тупиковой ситуации пока не просматривается: последняя по времени попытка Трампа договориться с демократами закончилась провалом. Как утверждает лидер демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер, после очередного отказа демократов выделить средства на строительство стены Трамп ударил кулаком по столу и вышел из комнаты, где проходила встреча. Сам президент, впрочем, позже открестился от этой версии произошедшего и заявил, что ушел спокойно.

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило в среду, что в случае продолжения "шатдауна" может понизить суверенный рейтинг США, находящийся на высшей отметке AAA. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, в свою очередь, выразил уверенность в том, что бюджетный кризис, в случае если он затянется на длительный срок, негативно отразится на американской экономике.

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