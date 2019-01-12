Трамп назвал увольнение главы ФБР в 2017 году "прекрасным" событием для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что увольнение директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году, после которого против Трампа открыли расследование, стало "прекрасным" событием для США, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах и другие осведомленные источники сообщила, что ФБР в 2017 году начало проверку того, мог ли президент США Дональд Трамп секретно работать на Россию против своей страны. По данным издания, ФБР не сразу решилось начать проверку в отношении главы государства. Но после того как он уволил Джеймса Коми, два действия Трампа побудили ведомство начать проверку. Одним из них было письмо, которое президент хотел послать Коми и в котором упомянул "российское расследование". Вторым стало интервью Трампа телеканалу NBC News, в котором президент заявил, что уволил Коми из-за "российского расследования".

При этом газета отмечает, что нет никаких публично представленных доказательств того, что американский президент мог секретно контактировать с российскими чиновниками или получать от них указания.

"Только что узнал из разваливающейся New York Times, что коррумпированные бывшие лидеры ФБР, практически все уволенные или вынужденные уйти по различным плохим причинам, открыли против меня расследование без всяких причин и доказательств после того, как я уволил лживого Джеймса Коми, скользкий тип", - написал Трамп в Twitter.

По его словам, члены Республиканской и Демократической партий хотели увольнения Коми. Трамп отметил, что увольнение Коми было "прекрасным днем для Америки", так как экс-директор ФБР был "жуликоватым копом, который находится под полной защитой своего лучшего друга (спецпрокурора) Боба Мюллера и 13 злых демократов". По мнению Трампа, у них нет интереса обнаружить "настоящий сговор жуликоватой Хилари Клинтон, ее кампании и Национального комитета Демократической партии".

В США идут параллельно несколько расследований. "Российское расследование" о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году ведется с 2017 года спецпрокурором Робертом Мюллером и членами конгресса. В рамках дела были предъявлены обвинения и вынесены приговоры нескольким лицам из бывшего окружения Трампа, но они не касаются "сговора с Россией".

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