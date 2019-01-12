Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии

12 января 2019 21:45 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в субботу по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии и вывод американских войск из этой страны, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино.

“Они согласились с важностью продолжения консультаций США и Турции как частью обдуманного и скоординированного вывода войск США из Сирии”, - сообщили в госдепе.

Помпео в разговоре с Чавушоглу также подтвердил приверженность Соединенных Штатов решению проблем безопасности Турции на границе между Турцией и Сирией. Он подчеркнул при этом необходимость защиты тех сил, которые работали с США и международной коалицией по борьбе с ИГ.

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