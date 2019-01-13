Дипмиссии США продолжают работу несмотря на шатдаун

13 января 2019 05:26 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дипломатические миссии США по всему миру продолжают выполнять свои обязанности несмотря на временное сокращение работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, мы делаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это не влияет на нашу дипломатию", - сказал он журналистам.

По его словам, шатдаун не повлияет на планы Вашингтона провести на следующей неделе встречу со всеми американскими послами, поскольку это было запланировано уже давно. "Я с нетерпением этого жду. Мораль в порядке. Они (послы и сотрудники дипмиссий - ред.) понимают, что в Вашингтоне идут споры, но их цель остается прежней, их обязанности сохраняются. И они их выполняют", - подчеркнул госсекретарь.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого шатдауна стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели более 5 миллиардов долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

Девятого января прошла очередная встреча Трампа с лидерами конгресса по этой теме, однако американский лидер покинул ее, назвав безрезультатной, и "шатдаун" был продлен. При этом президент США выразил надежду, что ему не придется вводить режим чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой.

Шатдаун побил в субботу исторический рекорд продолжительности. Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 - январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, длится уже 22-й день.

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