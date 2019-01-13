Дипмиссии США продолжают работу несмотря на шатдаун

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дипломатические миссии США по всему миру продолжают выполнять свои обязанности несмотря на временное сокращение работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, мы делаем все, что в наших силах, чтобы убедиться, что это не влияет на нашу дипломатию", - сказал он журналистам.

По его словам, шатдаун не повлияет на планы Вашингтона провести на следующей неделе встречу со всеми американскими послами, поскольку это было запланировано уже давно. "Я с нетерпением этого жду. Мораль в порядке. Они (послы и сотрудники дипмиссий - ред.) понимают, что в Вашингтоне идут споры, но их цель остается прежней, их обязанности сохраняются. И они их выполняют", - подчеркнул госсекретарь.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Причиной так называемого шатдауна стали разногласия между президентом Дональдом Трампом и демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов. Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели более 5 миллиардов долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.

Девятого января прошла очередная встреча Трампа с лидерами конгресса по этой теме, однако американский лидер покинул ее, назвав безрезультатной, и "шатдаун" был продлен. При этом президент США выразил надежду, что ему не придется вводить режим чрезвычайного положения для строительства стены на границе с Мексикой.

Шатдаун побил в субботу исторический рекорд продолжительности. Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 - январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, длится уже 22-й день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.